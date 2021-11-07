Антоха МС потерял права на выпущенные песни, расторгнув контракт с продюсером

Российский хип-хоп-исполнитель Антоха МС (Антон Кузнецов) расторг контракт с продюсером Эдуардом Шумейко и потерял права на выпущенные песни. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Конфликт между Кузнецовом и Шумейко возник из-за договора, подписав который, музыкант передал продюсеру права на свои песни.

«В 2018 году я подписал документы и в один миг поставил под вопрос свои права на результаты всего моего труда. Сейчас пришлось взять кредит и выплатить три миллиона рублей, чтоб оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни», — написал исполнитель.

По его словам, старые песни ему никто не вернет, однако он позитивно смотрит в будущее: «договор расторгнут, делаю музыку и дышу свободно».

Антоха МС планирует отдать кредит, вернуть права на прежние треки и разобраться с иском.

«Друзья мои будьте аккуратны смотрите вперед вдолгую и думайте что вы подписываете, а не слепо доверяйте «друзьям», чтоб не стать заложником документов и людей которые умело этим пользуются», — добавил он.

Ранее сообщалось, что продюсер Сергей Галоян запретил «Тату» исполнять хиты после воссоединения.