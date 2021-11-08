Американский рэпер Канье Уэст начал встречаться с 22-летней моделью Винетрией на фоне слухов о романе его бывшей жены Ким Кардашьян с актером Питом Дэвидсоном. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на источники.

Пару заметили в Майами во время записи интервью рэпера «Drink Champs», а также на воскресной службе в конце октября. Недавно Уэст и Винетрия вместе посетили дебютный баскетбольный матч Donda Academy в Миннеаполисе, где их сфотографировали. Собеседник издания подтвердил, что Уэст и Винетрия начали встречаться.

Бывшая жена рэпера Ким Кардашьян недавно рассказала о романе с американским актером Питом Дэвидсоном. В семье Кардашьян обеспокоены тем, как Уэст отреагирует на новости о новом избраннике бывшей супруги. «Все в семье обеспокоены тем, как Канье отреагирует на то, что Ким проводит так много времени с Питом. Канье недавно сказал, что все еще хочет быть с ней, поэтому он не может этого хорошо воспринимать», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что бракоразводный процесс между Ким Кардашьян и Канье Уэстом продолжается: музыкант оставил экс-возлюбленной особняк в Лос-Анджелесе, получив от нее выплату в размере $20 млн.