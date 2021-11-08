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На рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд из-за ЧП на концерте

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Daniel DeSlover/Global Look Press via ZUMA Press

Посетитель фестиваля Astroworld Кристиан Паредес подал в суд на Трэвиса Скотта и Дрейка на сумму более $1 млн, утверждая, что рэперы спровоцировали толпу, в результате чего он серьезно пострадал, а восемь человек погибли. Об этом пишет издание Daily Mail.

Согласно иску, Дрейк вышел на сцену вместе с Трэвисом Скоттом и помог спровоцировать давку, а после продолжили выступление, когда толпа вышла из-под контроля и началась сильная давка. Паредес теперь требует более $1 млн за телесные повреждения и медицинские расходы.

Посетитель концерта утверждает, что трагедия произошла из-за халатности, неосторожности и безрассудства. «Есть все признаки того, что исполнители и организаторы знали о давке и травмах на концерте. Тем не менее, они позволили смертоносному шоу продолжиться», — сказал адвокат Паредеса.

Трагедия произошла в субботу, 6 ноября, на фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне. Толпа фанатов устремилась к сцене, несколько человек упали, после чего началась давка, в которой погибли восемь человек.

На фестивале присутствовало около 50 000 человек, он продолжался второй день. За несколько часов до произошедшего на территорию парка, где проходил фестиваль, хлынула толпа зрителей, их пришлось сдерживать сотрудникам безопасности.

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