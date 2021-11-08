Мать Моргенштерна рассказала, сколько раз в жизни ее сын виделся с отцом

Популярный рэпер Моргенштерн видел своего биологического отца Тагира Валеева только пять раз за всю жизнь. Об этом сообщается в профиле матери исполнителя Марина Моргенштерн в Instagram.

Моргенштерн считает своего отца интересной личностью.

«Я объясняла ребенку с детства, что его папа — самый замечательный, любит его и всегда думает о нем, но в жизни любого бывают обстоятельства, что папа не может приходить часто. Тем более, жить с нами. Всегда старалась оберегать, как могла, детскую нежную душу ребенка», — поделилась мама певца.

В свою очередь Марина назвала экс-супруга великой личностью.

«Гордость в соединении с добротой и силой. Тагир писал интересные стихи и картины, занимаясь продуктовым бизнесом», — пояснила женщина.

Отца Моргенштерна не стало, когда подрастающей звезде было 11 лет. Про смерть отца Моргенштерн узнал лишь в 14 лет.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн попал в очередной скандал, устроив перепалку со зрителем на концерте в Дубае.