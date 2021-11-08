Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение... 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз... 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете... 03:29
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю... 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила... 03:06

Мать Моргенштерна рассказала, сколько раз в жизни ее сын виделся с отцом

close
100%
Осторожно: Собчак/YouTube

Популярный рэпер Моргенштерн видел своего биологического отца Тагира Валеева только пять раз за всю жизнь. Об этом сообщается в профиле матери исполнителя Марина Моргенштерн в Instagram.

Моргенштерн считает своего отца интересной личностью.

«Я объясняла ребенку с детства, что его папа — самый замечательный, любит его и всегда думает о нем, но в жизни любого бывают обстоятельства, что папа не может приходить часто. Тем более, жить с нами. Всегда старалась оберегать, как могла, детскую нежную душу ребенка», — поделилась мама певца.

В свою очередь Марина назвала экс-супруга великой личностью.

«Гордость в соединении с добротой и силой. Тагир писал интересные стихи и картины, занимаясь продуктовым бизнесом», — пояснила женщина.

Отца Моргенштерна не стало, когда подрастающей звезде было 11 лет. Про смерть отца Моргенштерн узнал лишь в 14 лет.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн попал в очередной скандал, устроив перепалку со зрителем на концерте в Дубае.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+