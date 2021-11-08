Лазарев и Басков поругались в эфире федерального канала

Эстрадные исполнители Сергей Лазарев и Николай Басков поругались в эфире шоу «Дуэты», которое ведут на федеральном канале «Россия 1».

Басков решил присоединиться к выступлениям Миши Марвина и рэпера Natan, после чего спросил Лазарева, не испортил ли он шоу. Лазарев упрекнул Баскова в том, что тот хочет быть «затычкой в каждой бочке». «Понимаешь, когда человек хорошо поет, зачем еще лезть? Постоянно свои пять копеек», — цитирует Лазарева kp.ru.

В ответ Басков заявил, что у него «душа поет». «Это моя любимая песня. Что ты вообще в мой огород пришел со своей капустой?» — сказал он, не согласившись, что испортил номер.

Ранее сообщалось, что рэперша Ники Минаж поругалась с администрацией президента США Джо Байдена. 15 сентября певица сообщила в своем Twitter-аккаунте, что ее пригласили в Белый дом на дискуссию о пользе вакцинации от коронавируса. Позднее администрация Байдена частично опровергла эту информацию, заверив, что разговор должен был состояться по телефону.