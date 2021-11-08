Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение... 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз... 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете... 03:29
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю... 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила... 03:06

Лазарев и Басков поругались в эфире федерального канала

close
100%
ВГТРК

Эстрадные исполнители Сергей Лазарев и Николай Басков поругались в эфире шоу «Дуэты», которое ведут на федеральном канале «Россия 1».

Басков решил присоединиться к выступлениям Миши Марвина и рэпера Natan, после чего спросил Лазарева, не испортил ли он шоу. Лазарев упрекнул Баскова в том, что тот хочет быть «затычкой в каждой бочке». «Понимаешь, когда человек хорошо поет, зачем еще лезть? Постоянно свои пять копеек», — цитирует Лазарева kp.ru.

В ответ Басков заявил, что у него «душа поет». «Это моя любимая песня. Что ты вообще в мой огород пришел со своей капустой?» — сказал он, не согласившись, что испортил номер.

Ранее сообщалось, что рэперша Ники Минаж поругалась с администрацией президента США Джо Байдена. 15 сентября певица сообщила в своем Twitter-аккаунте, что ее пригласили в Белый дом на дискуссию о пользе вакцинации от коронавируса. Позднее администрация Байдена частично опровергла эту информацию, заверив, что разговор должен был состояться по телефону.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+