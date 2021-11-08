Оксимирон выпустил новую песню «Организация»

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) опубликовал на Youtube новую песню «Организация» и клип к ней. Видео снял Тим Roho, известный по сотрудничеству с Markul и Loqiemean.

«Организация» — уже третья по счету композиция Оксимирона за последние восемь дней: в понедельник, 1 ноября, артист представил трек «Кто убил Марка?», в котором, в частности, затронул давний конфликт с рэпером Ромой Жиганом и свою дружбу с Шокком. В пятницу, 5 ноября, Оксимирон показал клип на композицию «Цунами» — о радиоактивной ящерице, которая пытается стать человеком.

Последний альбом Оксимирона «Горгород» вышел в 2015 году. Четыре года исполнитель не выпускал сольную музыку (если не учитывать его участие в трибьюте «Сохрани мою речь навсегда», приуроченном к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама).