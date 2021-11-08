Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение... 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз... 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете... 03:29
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю... 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила... 03:06

Аринбасарова назвала причину развода с Кончаловским

close
100%
Михаил Озерский/РИА Новости

Актриса Наталья Аринбасарова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась с режиссером Андреем Кончаловским.

По словам Аринбасаровой, ей бы пришлось терпеть бесконечные измены. «А я бы этого не потерпела. Я, конечно, не жалела, что так поступила. Непросто жить с талантливым человеком», — поделилась она.

Актриса также вспомнила, что муж был очень требователен. «Я все время тогда делала яблочный мусс. А это надо было два килограмма яблок чистить. Блендеров не было. Он просил делать его каждый день. А мне надо учиться, читать. Я занималась французским. Это было очень утомительным», — признается она.

Об изменах она не знала, однако отношения в какой-то момент стали рушиться. «Поняла, что или все, или ничего. Он бы не посмел со мной развестись и бросить с маленьким ребенком. Но я сама решила уйти. У него все жены прекрасные, он всем детям дал образование. Но присутствия в жизни детей у него никогда не было», — подчеркнула Наталья Аринбасарова.

Аринбасарова и Кончаловский состояли в браке в течение четырех лет, у них есть общий сын Егор.

Ранее солист Little Big Илья Прусикин сказал, кто виноват в его разводе с женой.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+