Аринбасарова назвала причину развода с Кончаловским

Актриса Наталья Аринбасарова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась с режиссером Андреем Кончаловским.

По словам Аринбасаровой, ей бы пришлось терпеть бесконечные измены. «А я бы этого не потерпела. Я, конечно, не жалела, что так поступила. Непросто жить с талантливым человеком», — поделилась она.

Актриса также вспомнила, что муж был очень требователен. «Я все время тогда делала яблочный мусс. А это надо было два килограмма яблок чистить. Блендеров не было. Он просил делать его каждый день. А мне надо учиться, читать. Я занималась французским. Это было очень утомительным», — признается она.

Об изменах она не знала, однако отношения в какой-то момент стали рушиться. «Поняла, что или все, или ничего. Он бы не посмел со мной развестись и бросить с маленьким ребенком. Но я сама решила уйти. У него все жены прекрасные, он всем детям дал образование. Но присутствия в жизни детей у него никогда не было», — подчеркнула Наталья Аринбасарова.

Аринбасарова и Кончаловский состояли в браке в течение четырех лет, у них есть общий сын Егор.

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