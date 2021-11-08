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Шаляпин пожаловался на «подкаты» пенсионерок

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин признался, что ему проще в отношениях с «девушками постарше». В эфире программы «Однажды…» на НТВ он рассказал, как к нему на концертах «подходят кадриться» пожилые женщины «с надеждой, с огоньком в глазах».

«Я удивился один раз. Прихожу в зал, подходит ко мне одна, еле на ногах стоит, совсем в возрасте уже и говорит: «Прохор, ты со своей бабкой-то развелся уже?» — поделился Шаляпин.

Артист вспомнил, как во время своего концерта в доме престарелых он подумал, что попал на конкурс красоты. По его словам, все пенсионерки накрасились, надели модную одежду и украшения. Шаляпин посмеялся над своими предпочтениями и отметил большое количество шуток на эту тему, которые его, однако, «нисколько не задевают».

Ранее Прохор Шаляпин заглянул в гости к 78-летней вдове Армена Джигарханяна.

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