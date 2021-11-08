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Десятки травм стали причиной смерти звезды «Сынов анархии»

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Global Look Press

Вдова звезды сериала «Сыны анархии» Уильяма Лакинга в беседе с TMZ назвала причину его смерти.

По словам Сигрид Лакинг, за свою карьеру актера и каскадера ее покойный супруг получил десятки травм, которые сделали его последние годы жизни очень болезненными. Он падал с моста на мотоцикле, падал с лошадей, ломал кости, перенес две замены коленей, операцию на позвоночнике и плече.

В последний год, по словам жены, он передвигался в инвалидной коляске, у него были проблемы с сердцем и дыханием. «Он сдался. Он устал и испытывал много боли», — призналась женщина.

Лакинг дебютировал еще в 1968 году в сериале «Лансье», а затем снялся в «Секретных материалах», «Коломбо», а также фильмах «Планета Ка-Пэкс» и «Красный дракон». Он окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и Театр Пасадены со степенью в области литературы и театра. В 1986 году вместе с актрисой Даной Элькар он стал соучредителем Театрального центра Санта-Паула. Известен по роли байкера Пайни Уинстона в «Сынах анархии».

Лакинг умер в возрасте 80 лет в своем доме в Лас-Вегасе.

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