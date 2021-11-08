Лобода объяснила, что вынудило ее отказаться от концертов на Украине

Певица Светлана Лобода в интервью на YouTube-канале телеведущей Марии Ефросининой объяснила свой временный отказ от концертов на Украине.

По словам Лободы, не выступать на Украине ее вынудил конфликт с неким влиятельным одесситом. В 2017 году певица должна была выступать в одесском клубе «Ибица», однако шоу было сорвано. Местные радикалы обвинили Лободу в поддержке России. «Люди, которые собрались под «Ибицей», начали бросать шашки и устраивать драки. Не впускали людей, которые заходили в клуб», — рассказывает артистка.

До августа 2021 года Лобода с концертами на Украину не возвращалась.

Отказавшись от сольных выступлений на территории Украины, певица продолжала выступать на корпоративах.

Ранее Лобода рассказала о своем новом бойфренде-миллиардере и показала кольцо.