Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение... 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз... 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете... 03:29
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю... 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила... 03:06

Лобода объяснила, что вынудило ее отказаться от концертов на Украине

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Певица Светлана Лобода в интервью на YouTube-канале телеведущей Марии Ефросининой объяснила свой временный отказ от концертов на Украине.

По словам Лободы, не выступать на Украине ее вынудил конфликт с неким влиятельным одесситом. В 2017 году певица должна была выступать в одесском клубе «Ибица», однако шоу было сорвано. Местные радикалы обвинили Лободу в поддержке России. «Люди, которые собрались под «Ибицей», начали бросать шашки и устраивать драки. Не впускали людей, которые заходили в клуб», — рассказывает артистка.

До августа 2021 года Лобода с концертами на Украину не возвращалась.

Отказавшись от сольных выступлений на территории Украины, певица продолжала выступать на корпоративах.

Ранее Лобода рассказала о своем новом бойфренде-миллиардере и показала кольцо.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+