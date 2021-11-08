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Источник сообщил об экстренной операции актера Гаркалина

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Актера Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом, экстренно прооперировали, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

По информации источника, операцию провели на плевральной полости грудной клетки. Несколько дней назад у актера случился спонтанный пневмоторакс: в грудной клетке начал скапливаться воздух, который стал давить на легкие артиста, ухудшая и без того его тяжелое состояние.

Операция прошла успешно, жизненные показатели артиста вскоре нормализовались, уточнил собеседник издания.

«Врачи решили не извлекать дренажный шланг, на случай повторного скопления воздуха и жидкости в плевральной полости артиста. Откачанную из грудной клетки артиста жидкость отправили в лабораторию на анализы на бактерии и цитологию», — рассказал он.

По его словам, состояние артиста остается тяжелым, он находится в реанимации на аппаратах ИВЛ и ЭКМО, за его состоянием следят врачи.

Актера доставили в реанимацию в Москве в начале октября. Сразу после поступления в медучреждение его ввели в кому. До болезни 67-летний народный артист России перенес шунтирование сердца, лечение было осложнено атеросклерозом сосудов.

Также сообщалось, что на фоне заражения коронавирусом у Гаркалина появились тромбоз вен и сепсис, стало падать до критической отметки давление и отказывать сердце. Чтобы поддерживать его жизнь, врачи используют сильнодействующие препараты.

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