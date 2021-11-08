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Масляков ответил на слухи о закрытии КВН

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Первый канал

Телеведущий Александр Масляков в день 60-летия передачи КВН («Клуб веселых и находчивых) в беседе с News.ru рассказал о том, каким видит будущее проекта.

Он опроверг слухи о том, что после запуска похожего по формату шоу «Игра» на ТНТ КВН закроется. «У КВН будет светлое будущее. Все, что я могу сказать насчет «Игры», это то, что они просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати?» — задается вопросом Масляков.

Масляков также отметил, что КВН запускает и новые проекты. «Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей. Мы недавно запустили на Первом канале новый проект — «Детский КВН». Так что все будет нормально», — уверен он.

Ранее Гарик Мартиросян опроверг закрытие «Игры» из-за поцелуя мужчин. «Я не слышал такой информации. Из-за коронавирусных ограничений отменяют все съемки, где есть зрители в зале. Другой информации нет», — пояснил Мартиросян.

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