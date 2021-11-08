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Ивлеева после развода с Элджеем хочет встречаться с грузином

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@_agentgirl_/instagram.com

Популярная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева в новом видео на своем YouTube-канале поделилась соображениями о том, кто может стать ее следующим избранником.

Она рассказала, как отдыхала в Грузии со своей подругой Юлией Коваль. «Мы в восторге от грузин, мы хотим с вами встречаться. Напишите, пожалуйста в комментариях», — посмеялись девушки.

Ранее Настя Ивлеева рассказала о жизни после развода с супругом рэпером Элджеем. По ее словам, у нее много идей и проектов, поэтому ей некогда скучать и грустить. Кроме того, она оценила последнюю песню Элджея, посвященную разводу. Блогерша призналась, что песня разочаровала ее своей эмоциональной скудностью.

«Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает... Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!» — посетовала Ивлеева.

Брак Элджея и Ивлеевой распался в весной 2021 года. Он продлился два года.

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