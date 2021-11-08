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«Доживает свою жизнь»: стендапер объяснил отказ Мартиросяна поддерживать арестованных комиков

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Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Стендап-комик Саша Малой в YouTube-шоу «Макарена» признался, что не удивился высказыванию Гарика Мартиросяна об отказе нести ответственность за российских комиков.

«Для меня было бы удивлением, если бы он стал впрягаться за комедийное сообщество. Для меня он не влияет на индустрию. Его поддержка, нет ее, погоды бы не сделала. Он доживает фактически свою жизнь. Выше того, где он есть сейчас, он уже не залезет», — высказался Малой.

Ранее Гарик Мартиросян в интервью YouTube-шоу «А поговорить?» заявил, что ему плевать на комиков и что он «в жизни не будет за них отвечать». Так он отреагировал на вопрос о поддержке Идрака Мирзализаде, которого обвинили в разжигании межнациональной вражды из-за шутки про русских и фекалии. Согласно Мартиросяну, каждый, кто нарушил порядок и некорректно высказался, должен отвечать за свои поступки. По мнению резидента Comedy Club, никакой «общины комиков» не существует.

Ранее Мартиросян негативно оценил оскорбительную шутку комика Мирзализаде.

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