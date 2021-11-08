Болдуин заявил, что на съемках сцен с оружием должен быть полицейский

Американский актер Алек Болдуин, который случайно застрелил оператора на съемочной площадке, заявил, что на съемках сцен с оружием должен присутствовать полицейский. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По его словам, специально нанятый полицейский должен присутствовать вне зависимости от того, настоящее или фальшивое оружие используется в фильме.

Ранее помощник режиссера на съемках американского вестерна «Раст» Дэвид Холлс, который должен был обеспечить контроль безопасности оружия, после инцидента с актером Алеком Болдуином заявил, что киноиндустрии следует «пересмотреть свои ценности».

О несчастном случае на съемочной площадке фильма «Раст» с Алеком Болдуином стало известно 21 октября. Актер выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.