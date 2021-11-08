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Директор МХАТ им. Горького разорвал отношения с «Комсомольской правдой»

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман заявил, что отказывает в аккредитации газете «Комсомольская правда» на все события театра. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

Кехман написал официальное письмо главному редактору издания Владимиру Сунгоркину, в котором отметил, что театр прекращает партнерские отношения с газетой, а также отказывает в аккредитации на все события театра. По его словам, такое решение он принял из-за негативных статей «Комсомольской правды» о президенте МХАТа Татьяне Дорониной.

«Публикации выходили без ведома и согласования МХАТ — ваши журналисты не обращались за комментариями, а редакция позволяла выходы материалов, порочащих честь и достоинство великой актрисы и режиссера», — говорится в письме.

Ранее Владимир Кехман, назначенный генеральным директором учреждения культуры 27 октября, прокомментировал снятие с показа спектакля с Бузовой.

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