Дана Борисова рассказала об алкогольной зависимости у Волочковой

Телеведущая Дана Борисова в беседе с Life.ru прокомментировала видео с отдыха Анастасии Волочковой, на котором балерина едва держится на ногах и невнятно разговаривает.

«Тут все очевидно. Это алкогольная зависимость. Я в жизни не видела такого отрицания, как у Анастасии. А самый главный момент в начале выздоровления — это принятие. Она же все отрицает», — заявила Борисова.

Она рассказала, что предлагала Волочковой обратиться к специалистам, но балерина отказалась, заявив об отсутствии проблем с зависимостью. «Просто ужас. Позорище очередное! Одно видео хуже другого. Ей нужен врач. Я призываю всех вмешаться и не быть равнодушными. Все друзья над ней смеются. Это же очень «весело» — смотреть, как женщина спивается», — отметила журналистка.

Ранее балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram снимок со своим возлюбленным Владимиром. Она также обратилась к его бывшей жене и теще.

Танцовщица обвинила своих «соперниц» в том, что те «не любили и не ценили» Владимира долгие годы, но вспомнили о нем, когда «на горизонте появилась Волочкова». Балерина подчеркнула, что считает себя искренней, уверенной и самодостаточной, поэтому не позволит ее оскорблять.