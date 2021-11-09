Новый сериал Netflix «Аркейн» обошел по популярности «Игру в кальмара»

Netflix выпустил первые три эпизода нового сериала «Аркейн» (Arcane), они опубликованы на YouTube-канале стримингового сервиса.

Премьера анимационного проекта состоялась 7 ноября. Сериал обошел по популярности южнокорейскую драму «Игра в кальмара» в 38 странах, в том числе в России.

В разработке нового сериала участвовали сразу две студии — Riot и Fortiche Productions, работу которых можно увидеть в клипах по LoL.

События «Аркейн» разворачиваются вокруг сестер Джинкс и Вай, чемпионов League of Legends, которые оказываются вовлечены в противостояние двух городов — Зауна и Пилтовера.

Новые эпизоды проекта выйдут в течение следующих нескольких недель — премьеры запланированы на 14 и 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустил тизер нового сезона сериала «Очень странные дела» (Stranger Things).