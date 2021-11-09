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Канье Уэст заплатил почти $1 млн за медленную доставку товаров своей марки

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Evan Vucci/AP

Рэпер и основатель модного дома Канье Уэст, сменивший имя на Йе, заплатил почти $1 млн за медленную доставку товаров своей торговой марки Yeezy, сообщает сообщает Associated Press.

Иск против Йе подали четыре окружных прокурора Калифорнии за нарушение местного законодательства — согласно документам суда, Йе участвовал в ложной рекламе своей доставки и нарушил закон штата, не отправив онлайн-заказы в течение 30 дней. Суд обязал Йе выплатить $950 тыс.

Йе в сотрудничестве с Adidas выпускает серию кроссовок и другой обуви.

Ранее Канье Уэст выставил на аукцион свой автопарк.

Среди автомобилей четыре пикапа: F-350 2016 года, F-250 2017 года, F-150 Raptor 2018 года и F-150 Raptor 2019 года, а также два внедорожника Ford Expeditions 2020 года выпуска. Все машины полноприводные и имеют матово-черный оттенок.

Сейчас на каждый из автомобилей было подано более 50 заявок. Стоимость самого дорого из них на текущий момент, Ford Expeditions 2020, составляет $46.250. Торги завершатся 23 ноября.

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