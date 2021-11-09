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Поклонникам Человека-паука представили первый официальный постер «Нет пути домой»

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Spider-Man: No Way Home/Twitter

Киностудия Marvel показала первый официальный постер будущего фильма «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли. Об этом сообщается в Twitter-профиле компании.

На представленном постере можно увидеть не только Человека-паука, но и отсылки к его известным врагам. Среди них намеки на Отто Октавиуса (щупальца), Зеленого Гоблина (на дальнем плане справа), Электро и Песочного человека.

Планируется, что в этой части об известном супергерое зрителям представят мультивселенную. В результате на больших экранах стоит ожидать появления старых злодеев, показанных в предыдущих частях о Человеке-пауке.

Например, Доктора Осьминога можно было увидеть в исполнении Альфреда Молины в 2004 году в картине «Человек-паук». Тогда с ним сражался Тоби Магуайр, самый первый исполнитель Питера Паркера. В настоящий момент неизвестно, когда ждать следующий трейлер грядущего фильма и будут ли еще промо-материалы.

Лента «Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в российский прокат 16 декабря этого года.

В августе Marvel выпустила полный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой».

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