Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16
Институт Гамалеи разрабатывает новое лекарство для лечения... 01:07
Первый в России иск о возврате биткоинов был отклонен судом 01:02

Стилист Лисовец рассказал о последней встрече с Фриске

close
100%
friskefan/Instagram

Стилист и близкий друг Жанны Фриске Влад Лисовец в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света» рассказал, как больная раком певица пришла к нему в салон незадолго до своей смерти.

Согласно Лисовцу, исполнительница повергла в шок всех присутствующих. Телеведущий заранее попросил клиентов и администраторов не смущать Фриске, хотя сама артистка сохраняла позитивный настрой, несмотря на то, что с трудом передвигалась и уже теряла зрение.

Лисовец вспомнил, как спросил у подруги о прическе, которую она хотела бы сделать. Фриске с улыбкой ответила, что для нее нет никакой разницы, так как «она все равно ничего не видит». После этого знаменитости общались только по телефону. Через пару месяцев певица Ольга Орлова сообщила Лисовцу, что Фриске впала в кому.

Стилист отметил, что сцена в салоне произвела на него сильное впечатление. Он добавил, что благодарен Фриске за такую смелость, силу и любовь к жизни.

Ранее отец покойной Жанны Фриске рассказал, что подарил платье дочери незрячей невесте.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+