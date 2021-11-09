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Немоляева рассказала о провальных пробах в «Иронию судьбы»

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Мосфильм

Актриса Светлана Немоляева в интервью «Собеседнику» вспомнила, как провалила пробы на роль в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Она потерпела «полное фиаско» и была крайне огорчена своей неудачей.

«Когда пробовалась на роль в «Иронию судьбы», муза пролетела мимо меня и сделала мне ручкой. Полное фиаско. Даже Рязанов сказал: «Можно хуже, но трудно». Я тогда совсем сникла. А в «Служебный роман» Рязанов взял меня без проб. Хотя тогда на «Мосфильме» это было невозможно», – поделилась Немоляева.

Артистка отметила, что после фильмов «Берегись автомобиля» и «Ирония судьбы» Рязанов заслужил статус небожителя на «Мосфильме» и получил возможность приглашать актеров на главные роли без проб. Согласно Немоляевой, она не хотела ехать к режиссеру на пробы в «Служебный роман», так как была уверена, что провалит их. Однако Рязанов успокоил актрису и вскоре стал для нее «крестным отцом» в киноиндустрии.

Ранее Светлана Немоляева в интервью «Газете.Ru» назвала фильмы Эльдара Рязанова «самыми дорогими».

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