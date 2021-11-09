Переболевшая COVID-19 Гузеева прервала молчание после пикировки с хейтерами

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Instagram первый после пикировки с хейтерами пост.

Прервавшая молчание звезда поделилась фотографией снегиря и оптимистичным настроем. «В детстве их было много, потом разом все куда-то делись. Птицы возвращаются, значит, все у нас будет хорошо. Всем счастья!» — написала она.

В комментариях ее поддержали певица Слава и актриса Алика Смехова.

26 октября переболевшей коронавирусной инфекцией COVID-19 Гузеевой пришлось ответить на критические комментарии от людей, которые обвиняли ее в пропаганде вакцинации. «Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности, к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву, ну и как без меня… Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счет государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице, и я не собираюсь никого агитировать прививаться», — писала актриса. После этого она не публиковала посты в социальной сети.