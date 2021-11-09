Умер звезда «Дюны» и «Квантового скачка» Дин Стоквелл

Актер Дин Стоквелл умер на 86-м году жизни, сообщает издание Deadline со ссылкой на представителя семьи покойного.

Смерть наступила 7 ноября по естественным причинам, актер скончался дома.

Актерская карьера Дина Стоквелла длилась более 70 лет. Он начал как ребенок-звезда на театральных подмостках и продолжил карьеру в кино, сыграв в картине «Поднять якоря» (1945) с Фрэнком Синатрой и Джином Келли.

В 1984 году Стоквелл сыграл доктора Веллингтона Юэ, предавшего Дом Атрейдесов, в экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна». В 1986 году Стоквелл продолжил сотрудничество с Линчем, сыграв яркую эпизодическую роль наркодилера Бена в «Синем бархате».

Всемирную популярность Стоквеллу принесла роль в фантастическом телесериале «Квантовый скачок», после которой он получил звезду на Голливудской аллее славы. Актер продолжал сниматься до 2014 года.

У Дина Стоквелла осталось двое детей, рожденных в распавшемся в 2004 году браке с Джой Марченко.