Путин отметил щедрый талант празднующей 92-летие Пахмутовой

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Поздравляю вас с днем рождения. Вас знают и любят миллионы людей – за большой и щедрый талант, удивительную искренность и доброжелательность, за безграничную преданность профессии. И конечно, за ваши замечательные, жизнеутверждающие и не стареющие с годами песни», — говорится в поздравлении.

Президент пожелал здоровья и благополучия Пахмутовой и ее супругу, поэту Николаю Добронравову, которому также 92 года.

Пахмутова написала музыку к фильмам «Девчата» (1961), «Три тополя на Плющихе» (1967), «Карнавальная ночь — 2» (2006 год) и др. Всего она написала около 400 композиций.

В начале 2021 года Александра Пахмутова и Николай Добронравов переболели коронавирусом.