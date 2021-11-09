Юрист высказалась о шансах Бузовой получить гонорары от МХАТа

Адвокат Жанна Маргулис прокомментировала требование телеведущей и актрисы Ольги Бузовой выплатить ей 446 тыс. рублей в качестве гонораров за участие в спектаклях, назвав ситуацию спорной, передает издание Teleprogramma.pro.

«Учитывая, что мы не знаем, какой у Бузовой и театра договор, на каких условиях он заключен, то рассуждать на тему законности оснований для снятия спектакля из репертуара и невыплаты гонорара не представляется возможным. Если кто-то с чем-то не согласен и считает, что нарушены его права, он вправе обратиться в суд», — пояснила Маргулис.

Ранее новый генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман заявил, что театр не должен Ольге Бузовой ни копейки.

Бузова выходила на сцену театра в спектакле «Чудесный грузин», снятом с показа в конце октября. Позже СМИ сообщили, что якобы за два спектакля Бузовой обещали 446 тыс рублей, а сама артистка жаловалась, что с ней не выходят на связь представители театра, и она намерена разбираться с конфликтом с помощью своего адвоката.