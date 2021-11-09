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Моргенштерна могут наказать за пропаганду наркотиков в еще одной песне

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Рэперов Моргенштерна и Элджея могут наказать за пропаганду наркотиков в песнях, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что в Зюзинский суд Москвы поступил протокол об административном нарушении в отношении ООО «Раймс мьюзик». Недавно лейбл выпустил клипы «Виски на завтрак» Моргена и Hello Kitty Элджея.

Если суд докажет факт нарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков с использованием интернета), то «Раймс мьюзик» могут заставить выплатить штраф от 1 до 1,5 млн руб. Кроме того, компании грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В июне Моргенштерна признали виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств») из-за треков «Розовое вино 2» и Family.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит административное дело рэпера Элджея о пропаганде наркотиков после полицейской проверки.

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