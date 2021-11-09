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Лавров рассказал об особом отношении папы Римского к Достоевскому

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Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после встречи с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером заявил, что папа Римский с уважением относится к творчеству Федора Достоевского, сообщает РИА «Новости».

«Отметили очень позитивно встреченные совместные мероприятия, которые были посвящены 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Знаем об особом отношении папы Франциска к его творчеству и рады, что в Ватикане с большим уважением относятся к художественному наследию великого русского писателя», — заявил Лавров.

Кроме того, глава МИД России отметил рост обмена экспонатами и выставками между музеями и архивами России и Ватикана.

Ранее в Русской православной церкви сообщили о подготовке встречи патриарха с папой Римским.

В феврале 2016 года в столице Кубы Гаване состоялась первая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. Это встреча ознаменовалась тем, что впервые в истории главы двух церквей сели за один стол переговоров. По итогам беседы была подписана совместная декларация на 10 страницах, содержащая 30 пунктов.

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