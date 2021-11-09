Ким Кардашьян поддержала Трэвиса Скотта после смертельного ЧП на концерте

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поддержала своего зятя, рэпера Трэвиса Скотта, после трагедии на фестивале Astroworld Festival, где во время его выступления погибли 8 человек.

Она опубликовала соответствующий пост в Twitter. «Все наши мысли с теми, кто погиб и пострадал на Astroworld. Как и все вы, наша семья шокирована этой трагедией. Мы молимся о жертвах, их семьях и тех, кого задела трагедия, а также за Трэвиса, который так заботится о своих фанатах и находится в полном отчаянии», — написала она.

30-летний рэпер воспитывает дочь от сестры Ким — Кайли. Сейчас Кайли Дженнер ждет второго ребенка.

Трагедия произошла в субботу, 6 ноября, на фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне. Толпа фанатов устремилась к сцене, несколько человек упали, после чего началась давка, в которой погибли восемь человек. Шоу посетили около 50 тыс. человек, оно продолжалось второй день. За несколько часов до произошедшего на территорию парка, где проходило мероприятие, хлынула толпа зрителей, их пришлось сдерживать сотрудникам безопасности. По факту инцидента возбуждено дело.

Ранее стало известно, что Трэвис Скотт оплатит похороны погибших на его концерте фанатов.