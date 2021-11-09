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Кинокритик предположил, какие фильмы могут попасть под «закон о девиациях»

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20th Century Fox

Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров в эфире радио «Говорит Москва» сделал предположение о том, какие фильмы могут попасть под запрет в случае принятия новых поправок в закон «Об информации».

Известно, что в Роскомнадзоре обсуждают инициативу Общественного совета о том, чтобы обязать владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей не показывать материалы, пропагандирующие нетрадиционные отношения и сексуальные девиации.

Он указал на то, что вне закона могут оказаться известные ленты. «Рокетмен», «Горбатая гора» и «Богемская рапсодия» подпадают. На мой взгляд, Роскомнадзор грубо нарушает российское законодательство. В российском законодательстве запрещена пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних и не более того. Закон хорош, когда не допускает двояких толкований, вопрос — что такое пропаганда, закон сформулирован коряво», — сказал он, напомнив, что существует система возрастных рейтингов, и любой кинотеатр или платформа обязаны ставить возрастной рейтинг. «Еще Роскомнадзор нарушает Конституцию РФ, в которой есть статья, в которой говорится, что цензура в РФ запрещена. А это фактически цензура», — сказал он, добавив, что запрет сыграет на руку сайтам с пиратским контентом, а российское государство потеряет налоги от онлайн-платформ.

Ранее в Госдуме объяснили намерение РКН запретить фильмы с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями».

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