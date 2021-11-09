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Ксения Собчак попросила у россиян прощения

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Ксения Собчак в эфире передачи «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым попросила прощения у россиян.

Она обратилась к зрителям, которые следят за ней много лет. «Я хочу искренне попросить у вас прощения за то, что я вам не нравлюсь, за то, что я вас раздражаю, за то, что я не всегда соответствую вашим представлениям о том, каким должен быть публичный человек», — цитирует Собчак mk.ru.

Собчак также попросила хейтеров помнить, что жить нужно для себя, и призналась, что в возрасте пятидесяти лет хотела бы иметь небольшой медиахолдинг, а к восьмидесяти стать «женским Владимиром Познером».

Журналистке и телеведущей Ксении Собчак 5 ноября исполнилось 40 лет. У нее 8,6 млн подписчиков в Instagram, 2,43 млн подписчиков YouTube-канала «Осторожно: Собчак», более 240 тыс. подписчиков в Telegram «Кровавая барыня».

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