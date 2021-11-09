Дрейк впервые прокомментировал гибель фанатов на фестивале Трэвиса Скотта

Канадский рэпер Дрейк, выступавший вместе с Трэвисом Скоттом на фестивале Astroworld, выразил соболезнования семьям погибших во время давки. Об этом музыкант написал в своем Instagram.

«Мое сердце разбито из-за семей и друзей тех, кто ушел из жизни, а также из-за всех, кто страдает. Я продолжу молиться и буду помогать всем, чем смогу. Да пребудет с вами бог», — прокомментировал инцидент Дрейк.

Трагедия произошла в субботу, 6 ноября, на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта в Хьюстоне. В ходе выступления артистов поклонники устремились к сцене, несколько человек упали, после чего началась давка, в которой погибли восемь человек.

В тот день фестиваль посетили около 50 тыс. слушателей. За несколько часов до произошедшего на территорию парка, где проходил концерт, хлынула толпа зрителей, их пришлось сдерживать сотрудникам безопасности.