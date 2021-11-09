Депутат Госдумы прокомментировал возбуждение дела против ТНТ из-за поцелуя мужчин

Депутат Госдумы Михаил Романов в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал возбуждение административного дела за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений против телеканала ТНТ после поцелуя двух мужчин в эфире шоу «Игра».

«Мне как депутату важно, что нарушение установлено и закон работает. Уверен, что это послужит руководству телеканала сигналом более внимательно следить за отбором того контента, который они показывают и который могут посмотреть наши подростки», — сказал Романов.

По мнению депутата, закон должен работать, а соответствующие органы привлекать к ответственности тех, кто совершил правонарушение. Депутат добавил, что крайне важно, чтобы умы подростков в России не будоражили «различные западные веяния и технологии».

Ранее стало известно, что МВД России возбудило административное дело против телеканала ТНТ из-за поцелуя артистов в одном из выпусков комедийного шоу «Игра».

3 октября в сети появился фрагмент телешоу «Игра», в котором комик Денис Дорохов, играя невесту в сценке со свадьбой, поцеловал партнера по команде Александра Панекина, игравшего жениха.