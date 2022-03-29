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Уилл Смит извинился перед ведущим «Оскара» Крисом Роком за пощечину

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Американский актер Уилл Смит принес публичные извинения комику Крису Року за пощечину на церемонии кинопремии «Оскар». Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу публично перед тобой извиниться, Крис, я вышел из себя и был не прав. Мне очень стыдно, и мои действия не были присущи человеку, которым я бы хотел быть», — написал Смит в соцсетях.

Голливудский актер на церемонии вручения «Оскара» 27 марта вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об «очень короткой прическе» супруги Смита, — Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы.

Позже, когда актер вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», Смит заплакал, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Крис Рок не стал писать заявление в полицию на Уилла Смита после инцидента. В Американской киноакадемии осудили этот инцидент.

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