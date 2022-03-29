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Власти Якутии окажут поддержку региональному кинематографу

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Алексей Васильев (Россия)/2020 ZEISS Photography Award

Власти Якутии утвердили план обеспечения устойчивого развития кинопроката и кинопроизводства в республике на фоне санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что необходимость принятия соответствующих мер поддержки обусловлена отказом крупных голливудских кинокомпаний от проката ожидаемых картин в качестве одной из санкций.

Власти помогут кинопроизводителям в размещении информации о фильмах в СМИ, организации автоматизированной продажи, создании альтернативных систем реализации электронных билетов.

«В рамках плана мер предполагается оказание поддержки в льготном кредитовании через фонд развития предпринимательства и в налоговых послаблениях в рамках принимаемых мер [помощи] пострадавшим отраслям экономики. Существенную помощь также окажут отсрочки по оплате и отмена пеней за просрочки коммунальных платежей, перечислений в фонды социального страхования», — добавили в Минкультуры.

Ранее сообщалось, что якутские фильмы будут включены в перечень кинопроектов, которые можно будет посмотреть по «Пушкинской карте». В список добавили уже 16 картин.

В республике Якутия работают более 20 киностудий и творческих коллективов: за 10 лет в регионе выпустили сотни полнометражных фильмов. Эти фильмы полюбились как российским, так и зарубежным зрителям.

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