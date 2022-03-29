Солисты Большого театра выступили на Урале с победителями детского конкурса

Ведущие солисты Государственного академического Большого театра и Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана выступили на одной сцене с артистами театра балета Fouette из Перми и другими финалистами VI Международного детско-юношеского конкурса классического танца «Щелкунчик приглашает». Об этом сообщает ТАСС.

«Я безумно рад, что мы смогли в шестой раз встретиться здесь, в Екатеринбурге, и провести вместе эти незабываемы дни. Дети — невероятные, потрясающие. Мы увидели друг друга, услышали, мы соскучились — это так было нужно, театр «Щелкунчик», спасибо, низкий поклон за то, что вы, преодолев все трудности, все равно нас пригласили», — сказал народный артист России Сергей Филин.

Отмечается, что номера участников конкурса чередовались с выходами признанных мастеров Большого театра и Театра Эйфмана, а режиссером концерта выступил Филин.

Ранее сообщалось, что 1–3 апреля на сцене Пермского театра оперы и балета состоится премьера «Евгения Онегина» режиссера Владиславса Наставшевса и дирижера Михаила Татарникова.