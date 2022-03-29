Актера Эзру Миллера арестовали на Гавайях

Актера Эзру Миллера («Лига справедливости», «Фантастические твари») арестовали 28 марта по подозрению в хулиганстве и харассменте, сообщает The Honolulu Star-Advertiser.

Инцидент произошел в городе Хило на Гавайях. По словам свидетелей, 29-летний актер резко критиковал поющих в караоке людей, выкрикивал нецензурные слова, забрал микрофон у 23-летней женщины и бросился на 32-летнего мужчину, игравшего в дартс.

Хозяин бара несколько раз пытался успокоить Миллера, но безуспешно. Его арестовали и позже выпустили под залог в $500.

Ранее сообщалось, что актрисе Сельме Блэр выдали запретительный приказ в отношении ее бойфренда Рона Карлсона. 22 февраля актриса подралась с Карлсоном у себя дома. По ее словам, в тот день она попросила Карлсона привезти ей телевизор и чувствовала себя плохо, поскольку принимает лекарства от рассеянного склероза. Прибыв, утверждает Блэр, Карлсон стал кричать на нее и называть бесполезной, а после бросился на нее и начал душить до потери сознания.