Минтруд предложил платить артистам при вынужденном простое

В Госдуму в апреле планируется внести законопроект о гарантированной оплате артистам во время вынужденного простоя, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

Еще в конце ноября Минтруд России опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект, в котором уточнялось право творческих работников СМИ, кино, театров и цирков на получение заработной платы в случае вынужденного простоя.

Творческим работникам, согласно документу, должны будут установить гарантированный минимум оплаты труда за то время, когда они не задействованы в спектаклях или репетициях. Рассчитываться он будет исходя из должностного оклада и надбавок, но не должен быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) по региону.

Ранее артисты Театра Ермоловой пожаловались на увольнения за прогулы в дни, когда у них нет репетиций или спектаклей.