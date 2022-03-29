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Группа Scorpions убрала упоминание Москвы из своего хита Wind of Change

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Немецкая рок-группа Scorpions изменила слова своего хита Wind of Change, сообщает ФАН.

Песню с новым текстом музыканты исполнили на концерте в Лас-Вегасе.

В песне, посвященной окончанию холодной войны между СССР и США, было упоминание Москвы — Москвы-реки и парка Горького. В композиции были строчки: I follow the Moskva down to Gorky Park. Теперь эту строчку заменили на строчку об Украине.

Wind of Change («Ветер перемен») вышла в 1990 году в альбоме Crazy World («Безумный мир»).

Ранее сообщалось, что правительство Украины составило список из 46 российских деятелей культуры и журналистов, против которых следует ввести бессрочные санкции.

Документ был предложен на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны (СНБО). В список попали, в частности, Наиля Аскер-заде, Николай Басков, Марат Башаров, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина, Денис Вайнштейн (Джиган), Виктория Дайнеко, Александр Дугин, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Никита Михалков, Анна Нетребко, Тимур Юнусов (Тимати) и другие.

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