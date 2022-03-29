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Полного тезку Уилла Смита атаковали в соцсетях после инцидента на «Оскаре»

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Brian Snyder/Reuters

На создателя видеоигр и подкастера Уилла Смита обрушилась волна критики от пользователей Twitter, перепутавших его с полным тезкой — голливудским актером Уиллом Смитом. В ходе прошедшей 28 марта церемонии «Оскара» артист ударил ведущего мероприятия — комика Криса Рока.

«Я не тот человек, поступком которого вы расстроены или довольны. Я зарабатываю на жизнь подкастами и видеоиграми. Рискуя тем, что после этого люди разозлятся на меня, а не на того парня, скажу: мир станет лучше, если мы перестанем отвечать на слова насилием», — написал Смит, на которого за считанные часы после церемонии подписались десятки тысяч человек.

Инцидент с пощечиной Крису Року случилось после того, как комик пошутил о прическе супруги Смита. Жена актера Джада Пинкетт-Смит была вынуждена побрить голову из-за алопеции. Впоследствии Смит принес извинения за свой поступок.

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