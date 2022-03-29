Во Владикавказе состоится фестиваль классической музыки

Во Владикавказе 8 апреля пройдет фестиваль классической музыки «Музыкальный калейдоскоп». Мероприятие состоится в республиканском филиале Мариинского театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу филиала.

«Фестиваль проводится с целью содействия развитию всех форм культурного сотрудничества в регионах России, взаимного обмена культурными достижениями, поощрения совместной творческой деятельности музыкантов-исполнителей, а также поддержки региональных музыкальных коллективов», — говорится в сообщении.

В концерте примут участие Симфонический оркестр филиала Мариинского театра в РСО-Алания, а также лауреаты международных конкурсов Константин Емельянов и Лев Бакиров под руководством дирижера Заурбека Гугкаева. В их исполнении зрители услышат произведения Роберта Шумана, Сергея Рахманинова и Генрика Венявского.