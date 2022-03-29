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Российский сериал «Сама дура» вошел в программу немецкого фестиваля

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WISH Media

Российский подростковый сериал «Сама дура» вошел в официальную программу немецкого фестиваля Die Seriale, сообщает пресс-служба проекта.

Это один из первых киносмотров Германии, посвященный веб-сериалам. «Значит, подростковое кино нужно везде, а темы и язык, которым мы о них рассуждаем, понятны и иностранному зрителю, что здорово и доказывает то, что кино может объединять людей. Такие площадки способствуют культурному обмену, и я рада, что мы часть его, это вселяет надежду на расширение аудитории и коллаборации», — говорит режиссер сериала «Сама дура» Анна Зайцева.

Главные героини сериала – две сестры, 17-летняя бунтарка Кристина (Полина Гухман, «Мир, Дружба, Жвачка», «Инсомния») и 16-летняя незрячая Маша (Елизавета Ищенко, «Хороший человек», «Пищеблок»). Сестры придумывают друг для друга проверки на прочность, не всегда представляя, куда они могут завести.

Два сезона веб-сериала «Сама дура» собрали на YouTube больше 25 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что российская актриса Лиза Янковская получила приз на американском фестивале SXSW.

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