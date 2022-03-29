В Минкульте продолжают работу над проектом по традиционным ценностям

Минкульт продолжает работу над проектом Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разработанным Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Институтом наследия), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Ольги Любимовой на заседании Комитета Госдумы по культуре.

В феврале было приостановлено общественное обсуждение проекта, чтобы учесть все замечания по поводу документа. «Никто не прекращал обсуждение документа, сейчас все, что происходит, действительно анализируется. Мы как ведомство посчитали необходимым приостановить это, потому что понимали, что документ еще сырой, чтобы выносить его на комитет и обсуждать здесь, просили возможности его доработать, с учетом всех мнений, которые прозвучали», — объяснила Любимова.

Формулировки документа доработают с учетом мнений сообщества. При этом министр подчеркнула, что министерство не снимает с себя ответственности за этот документ. «Мы будем работать вместе, слаженно», — заверила она.

В ходе общественного обсуждения проекта, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля, поступило 1 479 отзывов на документ. В поддержку документа проголосовали 100 760 пользователей портала, а «против» — 78 928.

Ранее в разговоре с «Газетой.Ru» режиссер Александр Сокуров призвал обсуждать документ с художественной средой, его коллега Владимир Хотиненко напомнил об уже имеющихся механизмах регулирования кино, а разработчик проекта объяснил, что его цель — повысить эффективность расходования бюджетных средств.