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Фильм «Красная шапочка» выйдет в прокат весной

«Красная шапочка» с переосмысленным сюжетом выйдет в российский прокат

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Кинокомпания «Три А»

Фильм «Красная Шапочка» с Алексеем Серебряковым, Таисией Калининой и Юрием Чурсиным выйдет в российский прокат весной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Эта картина — приквел знаменитой сказки Шарля Перро, в нем, по словам авторов, главная героиня открывает тайну своего происхождения, находясь на пороге взросления.

По сюжету Красная Шапочка раскроет тайну исчезновения отца, обретет предназначение и спасет свой город от волков. Режиссеры проекта — Александр Баршак и Артем Аксененко, автор идеи и генеральный продюсер картины — Лина Арифулина. «Мы переосмыслили сюжет, соединив классические традиции русских сказок и фильмов с новейшими технологиями и методами съемок. Наш зритель сейчас абсолютно другой, он смотрит по-другому, воспринимает все сквозь призму игры, динамики, и поэтому для нас было очень важно совместить эти условия, сохранив при этом устои сказки, смыслы, важность понимания и вечность», — говорит Арифулина.

Доходы от проката отправят в благотворительный фонд «Новый Дом», который помогает детям-сиротам. Саундтреком фильма стала песня «Волки» в исполнении Левы и Шуры Би-2.

Ранее сообщалось, что премьера фильма «Ампир V» по книге Пелевина снова переносится.

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