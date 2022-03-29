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В Минкультуры заявили о необходимости повышения финансирования ряда музеев до 60%

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Министерство культуры России заявило о необходимости увеличения господдержки центральных музеев до 60% ради обеспечения их стабильной работы. Об этом ТАСС рассказала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Музеи, которые находятся в глубинке, они у нас и так застрахованы, стабильность им гарантирована. А те музеи, которые находятся в центре, занимают центральное положение в нашем музейном мире, надо доводить финансирование до 60%, — подчеркнула она. — Когда мы делали анализ, мы вычленили группу учреждений культуры, которые на 50% и более зависимы были от иностранных посетителей».

Манилова также добавила, что «то же самое можно говорить и о театрах». По ее словам, театр, финансируемый менее чем на 60%, можно считать «очень уязвимым».

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