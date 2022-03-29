Видео с пощечиной Уилла Смита на «Оскаре» побило рекорд YouTube

Видеозапись с пощечиной, которую актер Уилл Смит дал шоумену Крису Року на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году, побило рекорд YouTube.

За сутки после публикации ролик просмотрели около 50 млн раз. Предыдущим рекордсменом просмотров, напоминает The Sun, был ролик видеоблогера MrBeast, опубликованный в ноябре 2021 года и просмотренный 43 млн раз за 24 часа.

Уилл Смит на церемонии вручения «Оскара» 27 марта вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки об «очень короткой прическе» супруги Смита, — Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы.

Позже, когда актер вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», Смит заплакал, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Отдельно он извинился и перед Крисом Роком.