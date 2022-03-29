Познер рассказал, почему на Первом канале не выходит его программа

Журналист Владимир Познер объяснил, что его передача «Познер» не выходит в эфир с 28 февраля, поскольку Первый канал с 24 февраля стал информационным каналом.

Таким он, уточнил Познер, останется до конца спецоперации России на Украине. «В течение этого времени не будут выходить в эфир некоторые программы, в том числе моя», — цитирует РИА «Новости» Познера, высказавшегося в своем Telegram-канале.

Журналист подчеркнул, что такова позиция руководства Первого канала.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».