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Вместо «Кинотавра» в Сочи могут провести другой фестиваль

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что если кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи не будет проведен, вместо него создадут национальный киносмотр.

Бюджет на этот проект в министерстве могут выделить. По словам Любимовой, традиция проводить большой фестиваль в Сочи не может прерваться. «Никто не должен лишать нас традиции в Зимнем театре встречаться и смотреть. Не будет названия «Кинотавр» – мы придумаем вместе с отраслью другое. На это, благо, есть средства в министерстве культуры, что бы ни говорили», — цитирует РИА «Новости» Любимову, высказавшуюся в ходе заседания комитета Госдумы по культуре.

Ранее продюсер Александр Роднянский в интервью журналисту Илье Варламову рассказал об отмене фестиваля «Кинотавр» в 2022 году. Кроме того, Роднянский не уверен, когда фестиваль вернется. «Я еще не объявлял, но я думаю, что мы просто откажемся от его проведения в этом году. Будем ждать лучших времен», — сказал он. Роднянский также отметил, что только переносит фестиваль.

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