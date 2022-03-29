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На музыкальном фестивале в Москве представят две мировые премьеры

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

4-5 апреля в Москве пройдет II международный музыкальный фестиваль «Энергия открытий». В его программу войдут две мировые премьеры с музыкой отечественных композиторов: драма «Жизнь подо льдом» режиссера Дмитрия Сердюка на музыку Алексея Животова и спектакль «Игры Теней» постановщика Глеба Черепова с музыкой Владимира Дешевова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на худрука Российского государственного музыкального телерадиоцентра «Орфей» Ирину Герасимову.

«Это будут два дня, связанные с совершенно замечательными именами композиторов Алексея Животова и Владимира Дешевова. <…> Я, со своей стороны, счастлива, что эти имена открыты для будущего поколения, для будущих наших слушателей», — сказала она.

«Жизнь подо льдом» рассказывает историю страны в 1920-1960 гг. через призму культурных деятелей того времени — Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама и других. Сюжет второго спектакля основан на спиритическом сеансе, который проводит композитор Владимир Дешевов.

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