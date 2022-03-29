Малахов представил новый проект на федеральном канале

Шоумен Андрей Малахов представил премьеру нового воскресного проекта на телеканале «Россия» — передачи «Песни от всей души».

По формату шоу похоже на субботний проект Малахова «Привет, Андрей!». В шоу «Песни от всей души» Малахов собирает за столом талантливых людей — самородков, популярных в народе исполнителей из разных регионов страны. «Андрей говорит «привет» в субботу, но не прощается в воскресенье. Уникальные голоса и песни, которые изменили жизнь». Будут и эстрадные песни, и народные – под гармонь. Такое сопровождение на ТВ – что и в караоке ехать не надо, можно петь и плясать дома», — цитирует kp.ru авторов проекта.

В перерывах разговоров о своих настоящих жизненных историях гости будут вживую петь хиты и народные песни.

В первом выпуске проекта Малахов станцевал под народные песни сам.

Ранее сообщалось о переносе нового шоу с Малаховым.